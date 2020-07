Recomendado para você : Lais Ribeiro fala sobre o preconceito na moda

A top brasileira Lais Ribeiro, apresentadora do Born To Fashion, novo programa do Canal E!, já enfrentou muitas dificuldades na carreira até chegar ao estrelato. Em entrevista à Folha de São Paulo, Lais contou que aguentou ofensas caladas para sobreviver ao mercado da moda.

No Brasil, muitos a perguntavam se ela era indígena, negra ou parda e ela revelou que em seu íntimo sabia "ser tudo isso misturado, ao mesmo tempo".

"E quando se é uma modelo negra iniciante, você precisa lidar com o preconceito", afirmou a musa.