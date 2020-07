Flay, ex-BBB20, grava parceria musical com DJ Zullu

"Produzimos um hit forte com muita musicalidade e a melhor das intenções, levar um pouco de alegria para as pessoas nesse momento tão difícil que estamos enfrentando, sempre acreditei que a música deixa tudo mais leve, que é capaz de curar, e é por isso que faço música com tanta entrega e amor".

O DJ, apadrinhado por Anitta, e responsável pela produção do hit "Eu Não Vou Embora", contou o que o público pode esperar da nova faixa: "Estou acreditando muito nessa música, acho que a galera vai se amarrar. É uma mistura do som da Flay, da sanfona, da cultura que ela traz, com o tamborzão 150 (bpm), que me representa. Ficou muito bacana, tenho certeza que o público vai aprovar e rebolar muito ao som desse nosso feat", revelou.

A data do lançamento ainda não foi divulgada, mas a cantora afirma que será em breve.