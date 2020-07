Recomendado para você : Tom Hanks critica pessoas que não estão usando máscaras na pandemia

Tom Hanks está falando sobre a importância de usar máscaras durante a pandemia do coronavírus!

Fazem quatro meses desde que o ganhador do Oscar e sua esposa, Rita Wilson, deram positivo para o COVID-19. O casal compartilhou a notícia com os fãs em março, explicando: "Estamos nos sentindo meio cansados, como se estivéssemos com um resfriado, e com dores no corpo. Rita sente uns calafrios e teve febre também".

Durante a recuperação, o astro manteve os fãs atualizados pelas redes sociais. No final de março, Hanks e Wilson estavam curados. Eles também doaram sangue e plasma com os anticorpos para os cientistas americanos estudarem.