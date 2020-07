Bianca Andrade revela ser pansexual em vídeo no Tik Tok

O último namoro de Bianca foi com o vocalista da banda Melim, Rodrigo Melim. Porém, a relação chegou ao fim após a participação de Boca Rosa no Big Brother Brasil 20, reality no qual ela quase se envolveu com outro participante, Guilherme Napolitano.

Apesar dessa ser a primeira vez que Bianca fala sobre pansexualidade, ela já havia revelado que era bissexual no passado.