Mayra Cardi fala sobre relação de Arthur Aguiar com a filha Sophia

Uma criança é um papel em branco, cheia de pureza, leveza, ingenuidade e muito amor. A criança não tem maldade, não mente, acredita em tudo que lhe for dito e mostrado. Com o tempo as decepções, mentiras, maldades, crueldades do ser humano já rompidos pela vida, destroem grande parte da esperança, do acreditar, do amar, do ser sincero, do se entregar e como forma de se proteger, de não sofrer mais, a “criança” vira um adulto amargo e muitas vezes para sua própria proteção se fecha para amor e para vida. Que todos nós possamos ter a consciência do quanto nossas atitudes podem afetar a vida do outro, para que possamos ser mais responsáveis por nossas atitudes sobre o outro também, para que essa crianças possam ser adultos melhores, felizes e que possam acreditar sempre no amor e em um futuro melhor. Eu sigo acreditando no amor, acreditando na melhora do ser humano e acima de tudo sigo em busca da minha melhor versão sempre, afinal de contas enquanto não se enxerga que erra não se pode ser melhor, os erros fazem parte da evolução, SE assim você desejar ser melhor e fazer diferente. @sophiacardiaguiar você assim como todas as crianças são esperança e amor Eu quero ser melhor e você?? Me conta o que você pode e quer melhorar.