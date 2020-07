Diretor rebate comentário de Anne Hathaway sobre proibição de cadeiras no set

Após a fala de Anne se tornar notícia no mundo, Nolan decidiu se pronunciar.

"Para deixar registrado, as únicas coisas banidas dos sets são celulares (nem sempre com sucesso) e cigarro (sempre com sucesso", explicou o diretor em um comunicado, via IndieWire. "As cadeiras que Anne se referia são as cadeiras de diretores agrupadas em torno do monitor de vídeo, alocado com base na hierarquia e não na necessidade física. Chris escolhe não usar a sua, mas nunca baniu cadeiras do set. O elenco e equipe podem se sentar onde e quando precisarem e eles frequentemente fazem isso".