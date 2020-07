Nego do Borel revela sonho com Duda Reis: "Nossas famílias unidas"

View this post on Instagram

Sonhei que tudo ficava bem, sonhei com uma igreja cheia de flores, cheio de convidados, sonhei com nossas famílias unidas, sonhei com os nossos cachorros entrando na igreja junto aos nossos familiares, sonhei que estávamos realizando nosso sonho e cumprindo tudo aquilo que Deus diz do princípio.. Sonhei que eu te fazia muito feliz amor, que seus familiares tinham orgulho de mim, sonhei que minha família, ia pela primeira vez em um casamento chique e que como na realidade te olhavam com os olhos de que essa menina mudou a história do meu filho... Hoje eu quero ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, muitos não sabem como a gente vive, hoje sim eu sei o que é uma pessoa me amar de verdade sem interesses nenhum, obrigado por somar na minha vida amor, obrigado por me ensinar, pode confiar em mim, to dando a minha palavra a gente casa jaja, hoje eu posso falar que sou um HOMEM DE VALOR 💍👰🙏🏾