Gabi Prado chora ao ser criticada por fazer procedimento estético na quarentena

Gabi Prado se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter nessa quarta-feira, 1º. Após ser criticada por fazer procedimento estético na quarentena, Gabi fez vídeo chorando no Instagram.

A influencer furou o isolamento para obter os "foxy eyes" e disse que fez isso para se sentir bonita após queda na autoestima. "Perdi 8 kg e quando perdi esses 8 kg foi embora tudo junto comigo, minha autoestima, minha vontade de viver. Agora, porque eu saí para fazer um procedimento estético que me devolveu um pouco disso, um procedimento que fiz para arquear a sobrancelha, me sentir bonita, tenho que ser ridicularizada na internet?"

Em seguida, Gabi pediu para que os haters não a sigam: "Faço muito mais do que vocês imaginam e sou a única porr* de blogueira que não mete a cara no Instagram para falar o que eu doei, o que eu fiz ou deixei de fazer, porque isso pra mim é obrigação. Eu estou cansada e peço imensamente que as pessoas que estejam me seguindo e não gostam de mim, que parem de me seguir".