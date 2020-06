Ludmilla e Brunna Gonçalves revelam que já tiveram coronavírus

Brunna contou ainda que foi "no final do Carnaval" e deu um conselho aos seus mais de 300 mil seguidores no Twitter.

"Eu fiquei chocadah real!!! Porque isso é bem perigoso.. se cuidem", mandou ela, acrescentando dois emojis de coração vermelho.

O casal se une ao time de estrelas que contraíram coronavírus, como Gabriela Pugliesi, Di Ferrero, Mariana Weickert e Eliana.