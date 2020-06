Kanye West lança clipe de Wash Us In The Blood, com North West

Kanye West, que foi chamado de rei por Kim Kardashian, acaba de lançar novo clipe nesta terça-feira, 30. Em vídeo de Wash Us In The Blood, em parceria com Travis Scott, Kanye conta com participação da filha North West.

A canção faz parte do décimo álbum de estúdio do rapper, God's Country e tem mixagem de Dr. Dre.

O clipe, que é dirigido por Arthur Jafa, começa com uma cena de um protesto do movimento Black Lives Matter e também mostra um vídeo de Breonna Taylor dançando. A jovem de 26 anos, que era técnica de emergência médica, levou um tiro fatal de um policial em sua casa no meio da noite do dia 13 de março.