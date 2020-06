Sandy reclama de foto editada e fã-clube se vinga na web

View this post on Instagram

Vocês estão sabendo da tour da @sandyoficial? Tudo começou quando um fã clube coloriu uma foto preto e branco da cantora e do seu irmão, Júnior (não achei a foto pois o fã clube excluiu depois dessa, mas era a foto da esquerda com cor). Pouco tempo depois de postado, a Sandy foi no perfil e comentou “Pra que colorir artificialmente, não fica bom. Não entendo isso. Mas muito obrigada pelo carinho.” Isso foi o suficiente pra todo mundo achar a atitude da Sandy desnecessária com um fã clube que passou horas fazendo a coloração. O fã clube então fez mais uma montagem, dessa vez só com o Junior colorido (vingança que fala?) 😂 ontem o fã apagou todas as colorações que tinha feito. O que acham?