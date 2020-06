Manu Gavassi explica por que recusou papel em novela

Recentemente, Manu se abriu sobre seus planos na carreira focados na área musical. Após revelar que vai voltar a compor músicas, a cantora foi vítima de diversas ofensas.

Em resposta, ela fez questão de rebater os comentários: "Se eu desperto a ira de fascistas com um simples Tweet falando que estou na minha casa escrevendo, imagina quando eu começar a ganhar Grammys", disse ela no Twitter.

"Não vou nunca me intimidar por comentários que me diminuem. Ou que diminuem qualquer mulher no entretenimento, temos exemplos diários disso. Vou fazer disso combustível pra ser cada vez melhor no meu trabalho e propósito. É o que venho fazendo nos últimos 10 anos", completou.