Bárbara Evans celebra um mês de casamento com Gustavo Theodoro

A cerimônia aconteceu na capela do haras da família do noivo, no interior de São Paulo, e contou apenas com a presença da cunhada da noiva e o seu marido, que foram as testemunhas.

Para o grande dia, a estrela não usou vestido de noiva e cuidou da própria produção de cabelo e maquiagem. "Não vou usar vestido de noiva, não vou me arrumar em salão. Eu já tinha um vestido. Eu que vou fazer a minha maquiagem. Não sei como, mas a gente vai dar um jeito", revelou ela, antes do casório.

Relembre abaixo alguns momentos da cerimônia: