Duda Reis inicia terapia após brigas dos pais e Nego do Borel

Duda, aliás, contou que tem sofrido ameaças e crises de pânico diariamente por conta dos atritos públicos entre os pais e o noivo.

"Sabe o que é chique? Chique mesmo é respeitar o outro. Você pode até alertar, mas respeitar é chique! Eu aprendi a ser uma pessoa chique, e chiqueza não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com quem você é", mandou a musa.

"Sou ameaçada diariamente com coisas do tipo ‘se você postar isso, vou acabar com você'. Isso não é legal! Estou tendo diariamente crises de pânico, sem contar com as diversas mensagens que recebo de pessoas que não me conhecem, que pegam essa onda péssima para me chamarem de ‘horrorosa', ‘anoréxica', dentre palavrões bem pesados. Vocês acham isso legal?".

Duda e Nego reataram o romance e desagradaram Simone e Luiz Barreiros, que atacaram o cantor e o chamaram de mau-caráter.