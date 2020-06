Mayra Cardi para Arthur Aguiar: "Que você possa ser uma pessoa melhor"

E Mayra, que disse ter ficado com alergia emocional após a repercussão do caso, não parou por aí! "Para quem sabe um dia amar e cuidar de nós mulheres como merecemos ser cuidadas respeitadas e amadas!", finalizou.

No entanto, a musa parece ter excluído o comentário do clique do ator.

O ex-casal anunciou a separação recentemente, mas no final de semana passado, a ex-BBB veio à tona falar sobre o relacionamento abusivo e as traições do gato.