Ana Hikari, de Malhação, revela que é bissexual em live

E sobre a hora da paquera com meninas, Ana admitiu ficar sem jeito. "Eu não sei o que falar, como me comportar, me sinto uma idiota. Começo a gaguejar, a babar", brincou ela.

Ana também revelou que nunca contou para mãe que era bissexual. "Eu chamei minha mãe para assistir a live, porque eu nunca falei pra ela. Porque é uma coisa que pra mim, com meu pai e minha mãe, eu nunca falava, 'Estou namorando', por exemplo. Eu chegava com a pessoa em casa e vida que segue, nunca dei muita explicação".

"Minha mãe me ligou hoje e eu falei, 'Assiste lá, vou fazer uma live'. Nem sei se ela está aí. Mas acho que ela está de boa com o assunto, ela não fica muito chocada. Eu faço as coisas e ela só vê", contou.

"Espero que ela não fique em choque. Mãe, pelo amor de Deus, é normal, tá?", disse a atriz.