Saulo Poncio vira meme após Brandt mostrar sua reação ao segundo filho

Recentemente, o cantor exibiu ultrassom da esposa. O cantor e a influenciadora foram ao exame acompanhados de Davi e do sobrinho José, filho de Sarah Poncio. "Eu tô vendo dois, hein", brincou Saulo, em vídeo nos Stories do Instagram. "Meu Deus, olha o tamaninho dele".

Gabi anunciou a segunda gestação no início de junho nas redes sociais, postando uma foto do marido próximo a sua barriga. "É, por essa nem eu esperava... Deus não precisa que a gente peça, Ele escolhe realizar os desejos do nosso coração! Davi ganhou um irmãozinho ou irmãozinha. E eu e papai ganhamos mais um motivo pra sorrir e agradecer!!! Descobri tem 3 dias, mas não consegui aguentar a ansiedade e resolvi dividir logo com vocês! Agora sou #mamaede2!!".