Adele e Skepta flertam no Instagram em meio a rumores de romance

Em 2016, o rapper comentou sobre sua amizade de longa data com a cantora.

"Adele me manda mensagem o tempo todo e me mantém sob controle", disse ele à ES Magazine. "Ela me fala sobre como as coisas estão indo".

Os rumores de romance começaram após a musa anunciar o divórcio de Simon Konecki, pai de Angelo, seu filho de sete anos.

Estamos de olho!