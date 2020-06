Taylor Schilling confirma namoro com Emily Ritz

Taylor Schilling, estrela de Orange is the New Black, tem um novo amor! Taylor confirmou aos fãs que está namorando a artista visual Emily Ritz.

Nesse domingo, 28, a atriz repostou uma foto da amada no Stories, do Instagram, e escreveu: "Eu não poderia estar mais orgulhosa de estar ao seu lado. Feliz dia do Orgulho!".

Apesar da estrela não ter comentado mais nada sobre o romance, ela adicionou vários emojis de coração no topo da foto.

Ao longo dos anos, a loira nunca rotulou sua sexualidade publicamente. "Eu tive muitos relacionamentos sérios com várias pessoas, e eu sou uma humana muito expansiva", ela contou à Evening Standard Magazine, em 2017. "Não há nenhuma parte de mim que possa ser rotulada. Eu realmente não me encaixo em uma caixa, isso é muito redutivo".