Ex-panicat seria pivô do término de Mayra Cardi e Arthur Aguiar

O site afirma que no mesmo final de semana, Arícia estava em um "apartamento chiquérrimo", no Rio de Janeiro.

Ao ser contactada pelo veículo, Mayra, que sempre respondeu a todas as polêmicas, ficou em silêncio. O mesmo aconteceu com Arthur e Arícia.

No áudio divulgado no último sábado, 27, Mayra fez revelações no grupo da família do ex, no WhatsApp. "Nesse exato momento eu estou bancando uma put* que ele trouxe do sul aqui do Rio de Janeiro, num apartamento em dólar, para que ele coma ela enquanto eu me recupere e acredite na mudança dele", disse ela. "A minha dignidade tem limite, a falta de caráter deste homem tem limite. Não vou continuar bancando essa palhaçada. Não vou ficar bancando put* um cara que não tem respeito à mãe da filha dele".

"Algumas pessoas já sabem, nem todas, infelizmente o Arthur passou muito longe de ser um marido ruim. Pra ser ruim ele precisava melhorar muito. Ele foi um péssimo marido. Eu nunca vi uma pessoas que teve tantas mentiras e tantas amantes quanto ele. Nunca vi um homem que destruiu tantas famílias como ele, fora a nossa. Eu já falei com eles no telefone", revelou.