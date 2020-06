Pérola Faria apoia Mayra Cardi após expor antigo affair com Arthur Aguiar

Mayra Cardi fez relato emocionante sobre o seu relacionamento conturbado com Arthur Aguiar. Nas redes sociais, Pérola Faria, ex de Arthur, deixou apoio em um comentário e, depois, fez um longo relato sobre o assunto.

A atriz trabalhou ao lado do ator na novela Rebelde, da Record, e disse à coluna de Leo Dias, do Metrópoles, que viveu um affair decepcionante com ele.

"Não esperava que meu comentário repercutiria tanto, por terem me associado ao Arthur, pois já tivemos um rápido envolvimento durante as gravações da novela ‘Rebelde', da Record", iniciou ela.

"Não cheguei a namorar o Arthur, até porque, na época ele logo resolveu terminar comigo para voltar a se relacionar com outra pessoa do elenco. Foi quando eu descobri que ele já havia se envolvido com mais alguém da mesma novela".

Pérola contou ainda que se sentiu "mal" e que o "clima ficou pesado" na época das gravações da trama.

"Me senti super mal. Na época o clima das gravações ficou pesado. Mas apesar de tudo, nunca guardei mágoa. Já tive muitos relacionamentos maduros e realmente importantes pra mim, e certamente esse não foi um deles, porque mal chegou a acontecer, de fato".