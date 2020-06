Recomendado para você : Kylie Jenner diz que quer perder peso adquirido na quarentena

Kylie Jenner, que acaba de lançar coleção de make com Kendall Jenner, revelou que quer perder peso adquirido na quarentena. Através de vídeo feito em janeiro no Instagram, Kylie mostrou o corpo de biquíni.

"Ok, me livrando desses pesos da quarentena começando amanhã", escreveu ela no post, enquanto exibia suas curvas no espelho.

Quando o assunto é vida fitness, Kylie, de 22 anos, já se juntou às irmãs em suas sessões de exercício. Após dar as boas-vindas à Stormi, em 2018, uma fonte próxima à estrela disse ao E! News que ela curte fazer "muito o treino de HIIT (high intensity interval, em tradução: intervalo de alta intensidade) e precisa estar constantemente mudando os movimentos" e que treinar com suas irmãs acaba sendo "um evento em família muito divertido pelas manhãs".

"Ela ama malhar com suas irmãs e elas a motivam muito", disse pessoa próxima à estrela. Mas, segundo a fonte, Jenner não é a maior fã de exercícios no geral.