Gio Ewbank e Bruno Gagliasso foram flagrados por Titi em momento íntimo

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que darão boas-vindas ao terceiro filho em breve, fizeram revelação em vídeo no YouTube. Bruno e Giovanna admitiram que já foram flagrados pela filha Titi em momento íntimo.

No quadro "Isolados e Casados", do Canal de Gio, o casal convidou Fernanda Gentili e Priscila Montandon, que responderam diversas perguntas relacionadas à quarentena.

"Na verdade não foi intimidade de namorar entre nós. A gente estava tomando banho, pelados. Aí eu tinha deixado a Titi fazendo aula online por FaceTime. De repente, a Titi vem com o celular, com a professora, entra no banheiro e fala assim, 'Acabei a lição'", contaram os dois, dando muita risada.