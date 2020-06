Mayra Cardi diz que teve alergia emocional após polêmica com Arthur Aguiar

Por fim, Mayra contou que tem recebido diversas mensagens de outras mulheres que também passaram pelo mesmo.

"Tenho recebido de muita mensagem até de gente famosa na mesma situação. Mulheres sofrendo muito. Eu já fiz, já estou exposta. Já não é mais opcional. Foi a maneira que encontrei de me libertar, de me desaprisionar. De ficar segura. De deixar quem precisa longe de mim. Foi a única maneira que encontrei de não voltar para essa situação que eu voltaria cem vezes mais se não tivesse exposto".

Na semana passada, Mayra fez um vídeo expondo o relacionamento e as traições do ex-marido, que rebateu, enfatizando que a musa tinha se contrariado em suas falas e atos após o fim do casamento.