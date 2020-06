Megan Fox é flagrada em jantar romântico com Machine Gun Kelly

Enquanto a musa parece seguir em frente, o ator tem tido mais problemas em lidar com a separação.

"Ele quer dar espaço a Megan e espera que eles voltem um para o outro", disse uma fonte ao E! News, no início deste mês. "Tem sido difícil vê-la voltar ao mundo dos encontros, mas ele está tentando preencher seu tempo com os filhos e seus amigos. Ele ainda não superou Megan. Ele está apenas tentando tirar os pensamentos das coisas".

Nas últimas semanas, o novo casal foi flagrado saindo diversas vezes. Eles se conheceram no set de um filme. No entanto, devido à pandemia do coronavírus, as filmagens foram adiadas.

"Eles andam muito juntos desde que o filme foi suspenso", compartilhou um informante recentemente. "O tempo de inatividade foi bom para eles... Eles estão intrigados um com o outro se divertindo muito".

"É novo e emocionante para Megan", acrescentou a fonte. "Ela esteve só com Brian por muitos anos e isso é muito diferente. Ela gosta disso".

Por enquanto, Megan e Machine não falaram sobre o romance publicamente.