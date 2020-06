Recomendado para você : Ludmilla apaga todas as fotos de seu Instagram

Ludmilla, que rebateu crítica de Samantha Schmutz sobre seu trabalho, deixou os fãs intrigados nesta segunda-feira, 28. Os internautas surtaram nas redes sociais após Ludmilla apagar todas as fotos de seu Instagram. Mas gente!

Além disso, tanto sua foto do perfil como as capas de seus destaques no Stories, estão sem imagens, apenas com um fundo preto.

Seu Twitter oficial também está da mesma forma, tanto a foto do perfil como a capa estão pretos. Assim como sua página no Facebook.