Anitta rebate acusações sobre inventar trombose para fazer plásticas

Anitta, então, exibiu o corpo em uma lingerie rosa e até rebolou para provar que não tinha pontos ou feito alguma intervenção plástica.

"Vê se alguém que fez plástica pode usar um negócio desse, com um sutiã desse. Ou puxar assim a barriga, ou dar um soco na bunda, ou rebolar? Não pode, gente. Aliás, não podia nem estar dançando, que minha médica me deu um esporro outro dia que me viu fazendo TikTok. Eu não sei a crença de vocês, mas a minha não brinca com doença, não. Porque depois esse negócio volta para mim, se eu estivesse brincando, e essa doença é séria".