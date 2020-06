Ju Malaguti entrevista John Drops e fala sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+

Além disso, o influencer também contou sobre um episódio de preconceito que viveu durante um trabalho.

John estava em um cruzeiro organizado por uma marca famosa, cheia de gente alternativa. Porém, em uma madrugada, três héteros começaram a chamar seu amigo, um também blogueiro famoso, de 'bichinha pão com ovo'. Após o BF dizer que queria ir embora, John fez questão de conversar com os caras e dar uma lição de moral nos sujeitos, mostrando que com ele não há lugar para a discriminação!

Drops também revelou uma intimidade de sua vida. Sua primeira não foi com um homem e sim com uma mulher, experiência na qual ele amou. O gato afirmou ser gay mas confessou que às vezes também se relaciona com mulheres. Ele se descobriu faz pouco tempo e apesar de ter sofrido preconceito do avô, após um tempo, sua família o entendeu e o apoia.

