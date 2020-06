Pai de Duda Reis diz que filha tem medo de Nego do Borel: "Pediu colo chorando"

O pai de Duda Reis, Fernando Barreiros, fez mais revelações sobre a relação da filha com Nego do Borel nesse sábado, 27. Segundo ele, Duda tem medo do funkeiro e recentemente "pediu colo chorando" após briga.

"Vou te responder com um ocorrido no sábado passado: voltando de Maringá, paramos no Shopping em Penedo! Ela ligou para ele. Terminou a ligação e entrou no carro em prantos, dizendo que ele era um grosso, que não aguentava mais ser agredida e ouvir tantos palavrões e que tinha medo dele! Me pediu colo chorando!", revelou. "Como pai, como você acha que me senti e como você acha que estamos nos sentindo como família?"

Após dizer que essa era apenas uma parte do que aconteceu naquele dia, o médico afirmou que a filha nunca iria assumir esses fatos. "Obviamente se perguntarem para ela se o que estou dizendo é verdade, ela irá dizer não".