Mayra Cardi diz que banca mulher que Arthur Aguiar trouxe do sul

O confronto entre Mayra Cardi e Arthur Aguiar parece estar longe de acabar. Após Mayra acusar Arthur de traição e de ter sido abusivo em seu relacionamento, a life coach surge em áudio fazendo mais revelações sobre o ator.

O conteúdo foi divulgado por Leo Dias e mostra uma conversa no WhatsApp de Mayra com seus ex-sogros e cunhados. "Nesse exato momento eu estou bancando uma put* que ele trouxe do sul aqui do Rio de Janeiro, num apartamento em dólar, para que ele coma ela enquanto eu me recupere e acredite na mudança dele", disse ela.

"A minha dignidade tem limite, a falta de caráter deste homem tem limite. Não vou continuar bancando essa palhaçada. Não vou ficar bancando put* um cara que não tem respeito à mãe da filha dele".