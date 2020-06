Arthur Aguiar admite traição e nega abuso em relação com Mayra Cardi

Após dizer que contou com o apoio de Mayra durante fase em que teve depressão e afirmar ser grato pela ajuda emocional e financeira que recebeu da life coach, o ator esclareceu alguns pontos ditos pela ex.

"Ela disse que arrebentou os pontos dela por minha causa, porque eu não ajudei ela. Isso também não é verdade. Ela arrebentou porque ela não respeita as ordens médicas, ela nunca respeitou. Ela faz o que quer", revelou ele, sobre a fase após nascimento da filha do casal.

Sobre a acusação de ter vivido um relacionamento abusivo com o Arthur, ele se defendeu: "Abusador não. Abusador eu nunca fui. Nunca menosprezei ela. Nunca diminuí, nunca impedi ela de fazer nada. Nunca bati nela, nunca gritei com ela. Sei que ser abusador não é só bater, também é verbal, impedir, e isso eu nunca fiz. Não fui esse cara para ela".

A respeito das traições, o ator admitiu ter sido infiel à Mayra. "Eu traí? Traí. Me orgulho disso? Não. Tenho vergonha, me arrependo muito do que fiz. Óbvio que a ficha só caiu quando, de fato, quando a casa caiu", contou ele.

Veja o depoimento completo do ator abaixo: