Margot Robbie vai estrelar Piratas do Caribe liderado por mulheres

E em uma entrevista de fevereiro de 2020 à Belfast Telegraph, Margot, de 29 anos, contou por que sua empresa de produção, LuckyChap Entertainment, está comprometida em contar histórias que "subvertem as expectativas sociais em torno do gênero".

A atriz explicou: "Acho que gravitamos naturalmente em direção ao conteúdo feminino porque: a) há uma falta e sentimos a responsabilidade de atacar as estatísticas do setor, mas b) é realmente aí que mora nosso interessa e há uma lacuna no mercado..."

Piratas do Caribe, com Margot, ainda não tem um diretor anunciado nem data de estreia.