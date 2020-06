Siya Kakkar, estrela do TikTok, morre aos 16 anos

Sya Kakkar, estrela do TikTok, morreu aos 16 anos, segundo afirmam diversos veículos. Siya era da Índia e fazia sucesso na rede social.

Arjun Sarin compartilhou a notícia nas redes sociais: "Sem palavras, você sempre será a melhor artista. Descanse em paz @siya_kakkar".

De acordo com a India Today, Kakkar cometeu suicídio no dia 25 de junho. No entanto, a causa de sua morte não foi oficialmente confirmada.

O fotógrafo Viral Bhayani também falou sobre a morte da adolescente no Instagram: "Antes de publicar isso, eu falei com o chefe de sua agência Arjun Sarin, que conversou com ela na última noite sobre uma colaboração em uma música e ele disse que ela estava de bom humor e perfeitamente bem. Até mesmo ele não tem ideia do que deu errado para ela ter partido dessa forma".