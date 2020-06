As vezes que Khloé Kardashian provou ser a melhor mãe para True Thompson

Khloé Kardashian está apagando mais uma velinha! Neste sábado, 27, Khloé completa 36 anos de puro carisma, beleza e, claro, dote materno divino!

A estrela de Keeping Up With the Kardashians se tornou mamãe pela primeira vez em abril de 2018, realizando um de seus maiores sonhos.

Como os fãs bem sabem, ao longo de todas as temporadas do reality show da família, a musa sempre desejou ter filhos; e quando finalmente deu à luz True Thompson, ela se comprometeu em ser a melhor mãe do mundo.