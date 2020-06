Bruno Gissoni pede perdão após ir à praia com família na quarentena

Bruno Gissoni foi mais um famoso que furou a quarentena do coronavírus. Nessa quinta-feira, 25, Bruno foi flagrado em praia, no Rio de Janeiro, com a esposa Yanna Lavingne e a filha Madalena, e pediu perdão em vídeo no Instagram.

"Queria pedir desculpas porque hoje a gente quebrou nossa quarentena. A gente está há três meses morando no interior de Minas Gerais, cumprindo nosso isolamento, procurando ter o mínimo de contato possível", iniciou ele.

"Mas aí a gente decidiu voltar para buscar algumas coisas no nosso apartamento no Rio, que é em cima da praia. E hoje de manhã o dia estava lindo, a gente olhou e não tinha quase ninguém na praia, era bem cedo. E a gente decidiu dar um mergulho".

"Mas isso não justifica, o certo é ficar em casa. A gente tomou todo o cuidado possível, mas mesmo assim não justifica, a gente está errado e por isso eu peço perdão", disse o ator.