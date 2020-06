Mayra Cardi expõe relacionamento abusivo e traições de Arthur Aguiar

Mayra conta que, talvez, o fato de ela ser independente o fez se sentir "menos homem" e, então, começaram as traições.

"Para se sentir mais homem, ele tenha me traído tanto. E eu me responsabilizei por essas traições. Fui cega, e quando menos percebi minha gravidez virou um inferno", disse ela, que ressaltou que o ex-marido gostava de luxo e o desejo de ter uma filha partiu dele.

"Ele não queria babá porque dizia que a gente tinha que cuidar da nossa filha... Mas eu estourei todos os pontos da minha gravidez, porque eu levantava de madrugada para dar mama, para trocar, enquanto ele ficava vendo série no sofá. Comecei a me sentir largada e humilhada, e as traições começaram".