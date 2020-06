Justin Bieber processa acusadoras de abuso sexual em US$ 20 milhões

Descrevendo as alegações de Danielle como "factualmente impossíveis", o processo afirma que Bieber não ficou nem teve um quarto reservado no Four Seasons Hotel no dia 9 de março de 2014, onde o ataque teria ocorrido. Bieber afirma que ele e a então namorada Selena Gomez e um grupo de amigos, ficaram em um imóvel alugado na noite em questão.

No dia seguinte, Bieber alega ter se hospedado em um hotel da Westin por mais três noites; no entanto, no dia 10 de março de 2014, o processo afirma que ele "visitou e jantou no restaurante do hotel Four Seasons".

"Os fãs e a mídia fizeram posts nas redes sociais documentando que ele estava no restaurante do Four Seasons no dia 10 de março de 2014", argumentam os documentos, "no entanto, alguém inventando uma história sobre o tempo de Bieber em Austin não teria consciência de que ele e seus amigos na verdade, não estavam hospedados no hotel e só haviam visitado o restaurante da propriedade para jantar".