Blackpink lança clipe de How You Like That

Blackpink, que fez parceria com Lady Gaga, se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Nesta sexta-feira, 26, o Blackpink acaba de lançar o clipe de How You Like That.

O vídeo mostra Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa em cenários poderosos e com com vários visuais! Além dos looks sempre megaproduzidos, as meninas também experimentam vários estilos de cabelo.

Com uma batida marcante, a nova música traz um refrão que promete grudar na cabeça dos kpopers e uma coreografia que promete ser copiada por todos os fãs.