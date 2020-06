Maisa Silva desabafa ao falar pela primeira vez sobre transição capilar

Maisa Silva abriu o jogo sobre sua transição capilar. Em novo vídeo publicado no YouTube, Maisa deu detalhes do processo da mudança dos fios e revelou as suas angústias sobre o assunto, como as opiniões dos internautas.

A apresentadora, que ganhou mensagem especial de Selena Gomez, explicou que teve problemas com a autoestima.

"É muito íntimo e mexe muito com a minha autoestima. Por isso, vou tomar o máximo de cuidado, escolher as palavras certar para falar para vocês. Cabelo mexe com a nossa autoestima e transição capilar é um processo de escolha e aceitação".