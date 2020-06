Nego do Borel diz que vai processar pais de Duda Reis e cita racismo

Nego do Borel se manifestou após as novas acusações dos pais de Duda Reis. Em nota enviada à imprensa, Nego do Borel informou que vai processar Simone e Luiz Barreiros e que está sofrendo preconceito racial.

"Pela primeira vez vou falar abertamente sobre algumas situações que me machucam muito: o preconceito com um homem preto da favela que venceu na vida", iniciou o cantor. "Desde pequeno sempre passei por muitas situações desconfortáveis e, a princípio, não entendia o porquê".

"Mas com o tempo enxerguei os motivos que faziam as pessoas me olharem torto no shopping, na praia e em qualquer outro lugar fora das favelas: ser um jovem preto que fala gírias. Graças a Deus e após muito esforço, consegui vencer na vida e atingir lugares inimagináveis. Para muitos, isso é inadmissível".