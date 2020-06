Najila Trindade quebra o silêncio um ano após escândalo com Neymar

Najila Trindade abriu o jogo um ano após acusar Neymar de estupro. Em nova entrevista, Najila revelou detalhes de sua vida atual, ao lado dos pais e do filho em Ilhéus, na Bahia, e as consequências do escândalo com Neymar.

A modelo falou em julgamento social e disse que, atualmente, sofre de insônia, além de fazer uso de antidepressivos e terapia.

"Na verdade, a sociedade é assim. Tiram a nossa voz, nos calam, nos culpam e nos fazem parecer loucas por não aceitar situações que nos machucam, e isso acontece há séculos", desabafou ela, em entrevista ao jornal Extra.

"Foi desgastante e desrespeitoso não só pra mim, mas pra minha família também. Um sofrimento atroz. Cheguei na exaustão do meu físico, emocional, psicológico e principalmente espiritual. Me quebrei e me quebraram por inteiro. Queria dissipar tudo aquilo que estava sentindo e acontecendo, pois foi pesado demais. Precisava de um reset para me reencontrar. Fiquei perdida e confusa. E, então, me isolei completamente".