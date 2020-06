Rob Kardashian compartilha foto rara da filha Dream no Instagram

Instagram

Para quem não sabe, Rob retornou ao reality show da família, Keeping Up With the Kardashians, quando organizou uma festa temática para a filha.

"Estou tão orgulhosa de Rob e da festa fofa que ele deu para Dream", disse Kris, no confessionário do programa. "Ele queria que fosse muito especial. Do bolo aos animadores, foi tudo muito fofo".