Veja Millie Bobby Brown e Henry Cavill em imagens de Enola Holmes

Millie Bobby Brown e Henry Cavill estão entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. O motivo? A Netflix divulgou na manhã desta quinta-feira, 25, as primeiras imagens de Millie e Henry em Enola Holmes.

O filme conta a história da irmã mais nova do famoso detetive Sherlock Holmes, interpretado pelo protagonista de The Witcher. Enola será vivida pela estrela de Stranger Things, ambas séries do serviço de streaming.

Ambientado na Inglaterra de 1884, o longa conta a história da jovem de 16 anos, que descobre, no dia de seu aniversario, sobre o desaparecimento da mãe.