Bruna Marquezine ri ao lembrar de revelação do namoro com Maurício Destri

Bruna Marquezine, que estaria vivendo romance com Enzo Celulari, relebrou de momento hilário que viveu ao vivo na TV. Em 2015, Bruna acabou tendo seu romance com Maurício Destri revelado no programa Mais Você pela própria sogra.

"HAHAHAHAHAHAHAHA a pior/melhor parte é que não estávamos namorando mesmo, por isso combinamos que negaríamos e iríamos nos preservar até a relação se tornar algo mais concreto ou não, mas depois do programa", explicou ela. "A mãe dele pediu a gente em namoro".

Para quem não se lembra, na época os dois viviam par romântico na novel I Love Paraisópolis, da Globo. E logo após negarem o namoro, os dois foram surpreendidos por um vídeo com a mãe do ator, Lucrécia Alves.