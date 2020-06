Beyoncé vai receber prêmio humanitário no BET Awards 2020

Os melhores looks de Lady Gaga

A estréia no Grammy de Lady Gaga, em 2010, causou um grande impacto, tanto por sua música quanto por seu vestido cósmico combinado com uma peruca amarela.

Ao longo dos anos, também vimos um estilo mais vida real da estrela, como o vestido preto e chique do Oscar e o modelo de mangas bufantes do Globo de Ouro, no qual a estrela até pintou temporariamente o cabelo de lavanda para combinar com o tom do vestido. Mas Gaga ainda gosta de brincar com suas raízes roqueiras, como no Grammy, de 2017, que usou look motociclista cheio de correntes e botas over the knee.