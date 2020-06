Recomendado para você : Tudo sobre o romance de Brody Jenner com Briana, ex de Louis Tomlinson

Brody Jenner tem um novo amor após término com Kaitlynn Carter. Brody está vivendo romance com Briana Jungwirth, ex do cantor Louis Tomlinson.

Nessa terça-feira, 23, a estrela de The Hills foi flagrada apresentando a amada a sua ex, durante jantar no restaurante Nobu, em Malibu. Uma fonte revelou que o casal estava acompanhado de Kaitlynn e um grupo de amigos.

Briana, de 28 anos, foi vista sorrindo enquanto os ex-companheiros se abraçavam do lado de fora do local. "Brody e Kaitlynn mantiveram uma relação de amizade cordial desde o término. Eles ainda saem juntos de tempos em tempos e Kaitlynn gosta de passar um tempo com os cachorros que eles compartilham", disse uma fonte do E! News.

Já sobre a relação de Brody com Briana, a fonte conta que eles têm se visto por cerca de um mês.