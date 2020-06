Luísa Sonza e Vitão trocam apelidos carinhosos no Instagram

A dupla levantou polêmica com a parceria no single Flores, que conta com clipe sensual, lançado após o fim do casamento de Luísa com Whindersson Nunes.

Em entrevista ao UOL, Vitão falou sobre os rumores de que a cantora teria traído o comediante com ele.

"Está relacionado ao fato de ela ter sido uma mulher casada com outro artista brasileiro, um cara que eu admiro muito, se separado e feito um clipe sensual com outro artista".

"Não é o primeiro clipe com teor sexual no Brasil. Mas por ser uma mulher recém-divorciada, acham que ela deve respeito ao ex-marido. Inventam que ela traiu o marido dela comig", revelou.