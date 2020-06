Pai de Duda Reis diz que Nego do Borel agrediu a filha

O pai de Duda Reis acaba de fazer revelações sobre o noivado da influencer com Nego do Borel nesta quinta-feira, 25. Ao comentar post da filha no Instagram, Fernando Barreiros disse que Nego do Borel agrediu Duda.

O pai da ruiva disse que a filha tem medo do noivo e que quase foi abandonada por ele no meio da estrada em viagem. "Larga de ser idiota e acorda para a vida! Conta a verdade para as pessoas! Nada é pior que vender a família por um trocado de um mau-caráter que agrediu você sim, que quase te abandonou no meio da estrada em Portugal, que te agride verbalmente, que faz você ter medo! Palavras suas, não minhas!", disse o médico.

Fernando ainda contou que Duda pretende processa-lo. "Continua defendendo esse idiota, mas se prepara para a conta futura! Como você me comunicou hoje, estou aguardando ser processado por você, afinal, é a sua família que lhe causa tanta injustiça e tanto mal!"