Mayra Cardi diz que Arthur Aguiar saiu de casa e descarta reconciliação

Mayra explicou que "estava inchada, cheia de dor" e que precisava de ajuda para fazer suas necessidades básicas.

"Não queria que ele me visse desta forma. Me sentia uma inválida. Era constrangedor ser cuidada pelo ex assim", desabafou ela, que revelou ter pedido o divórcio amando o ator.

"Amar também é saber a hora de sair e acabei com tudo no momento certo. Talvez se tivesse esperado mais uns dias iria acabar o respeito e o carinho. Ele ter saído de casa definitivamente semana passada foi um passo importante, pois é muito difícil morar com quem amamos e resistir a tudo".

A musa ainda disse que Arthur precisa amadurecer e que não tem a intenção de retomar o casamento. Eles anunciaram a separação em maio.