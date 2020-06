Recomendado para você : As curiosidades sobre Enzo Celulari

Enzo Celulari se tornou notícia nas últimas semanas. Após supostamente estar vivendo romance com a atriz Bruna Marquezine, o nome de Enzo chegou a ser um dos mais comentados do Twitter.

E nesta quarta-feira, 24, o jornal Extra revelou que o filho de Claudia Raia e Edson Celulari teria desistido de projeto por conta de Bruna. O empresário não vai mais lançar o relity show "By Me", que confinaria diversos influencers em uma mansão no Rio de Janeiro.

Segundo o veículo, a atriz não gostou de ter seu nome vinculado à empreitada antes mesmo de confirmar sua participação no programa. Além disso, a gata também não quer ter ligação com o sócio de Enzo na empreitada, Gabriel David, que é ex-namorado de Anitta.

Após tantas polêmicas, saiba mais sobre a vida de Enzo: